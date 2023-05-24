Резніков і Остін провели переговори напередодні «Рамштайну», на якому обговорюватимуть навчання на F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувалися напередодні віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться 25 травня.



Як повідомляє пресслужба Пентагону, зустріч буде зосереджена на підтримці можливостей бронетехнічного маневру України та зміцненні протиповітряної оборони України проти продовження жорстоких дій Росії. Остін також надав оновлену інформацію про нещодавні зусилля США у сфері безпеки.



За словами речника Міноборони США Патріка Райдера, наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься темою пріоритетних обговорень, але також буде дискусія про навчання F-16.



Він зауважив, що під час останнього засідання у форматі «Рамштайн» в квітні і після нього міністр Остін отримав кілька запитів від країн щодо дозволу США на навчання українців на F-16.

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«Тож він згодом взявся за це питання, вніс його в процес нашої національної політики Ради безпеки як частину розмови про те, як ми підтримуємо Україну в середньостроковій та довгостроковій перспективі та з точки зору її оборонних потреб, і була одностайна згода, що це те, що ми повинні підтримувати. Тож перед зустріччю G7 міністр Остін дав рекомендацію – рекомендацію продовжити затвердження союзників для навчання українців і передачі цих можливостей», – розповів Райдер під час брифінгу 23 травня.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден має намір схвалити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. За даними ЗМІ, навчання льотчиків проходитиме в Європі і може розпочатися вже найближчими тижнями. Хоча раніше Джо Байден був проти передачі F-16 Україні, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів і ризик ескалації конфлікту з Росією.

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Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

У Міністерстві оборони України натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.