Норвегія підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми РСЗВ

Норвегія підтвердила поставку Україні трьох радарів Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності.



«Сьогодні ми підтверджуємо поставку далекобійної артилерії та радарів. Норвегія надає три радари виявлення артилерії Arthur і до восьми реактивних систем залпового вогню великої дальності типу РСЗВ. Надання здійснюється в тісній співпраці з Великобританією», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, якого цитує пресслужба норвезького уряду.

Він зауважив, що Осло також робить свій внесок у навчання українських військових і у Великій Британії, і в Норвегії.

«З цього літа Норвегія подвоїть кількість наших інструкторів з експлуатації Interflex ( великої навчальної операції зі Збройними силами України під керівництвом Великої Британії – ред.). Ми також працювали разом, щоб максимізувати наші зусилля щодо безоплатного передання зброї та боєприпасів», – сказав міністр оборони Норвегії.

У лютому парламент Норвегії схвалив багаторічну програму підтримки України на суму 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів).