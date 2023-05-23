Не чотири, а шість дронів Shahed збили сили ППО вночі 23 травня – командування

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило зранку 23 травня, що минулої ночі українські військові збили шість російських безпілотників Shahed іранського виробництва.

«Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР» за минулу добу 22 травня», – ідеться в повідомленні.

Раніше у Генштабі ЗСУ, вказуючи, що це попередні дані, повідомили про збиття чотирьох безпілотників Shahed уночі 23 травня.

Нічна повітряна тривога в багатьох регіонах України 23 травня тривала приблизно півтори-дві години.