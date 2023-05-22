Атака на Дніпропетровщину: є поранені, над областю збили 15 дронів і 4 ракети – Лисак

Російські війська здійснили повітряну атаку Дніпропетровської області рано вранці 22 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Цієї ночі захисники з ПвК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Просто найкращі. Дякую!» – заявив він.

Водночас було кілька влучань. Зокрема, в Дніпровському районі 27-річний чоловік був поранений, його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Кілька будівель рятувального підрозділу та кілька автомобілів, у тому числі спецтехніка, отримали пошкодження. Виникли дві пожежі, які вже загасили.

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«Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі», – додав голова області.

Крім того, безпілотник впав у Іларіонівській громаді, там також знайшли уламки ракети. У громаді зазнали поранень семеро людей, жінок 52 та 70 років госпіталізували. Також обстріл пошкодив кілька приватних і багатоквартирних будинків, у також дитячий садок, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.