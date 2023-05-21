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Цивільний постраждав через ракетний удар РФ по Циркунах на Харківщині – ОВА

Голова ОВА не уточнив, у якому стані перебуває поранений, зауваживши лише, що медики надають йому допомогу

Російські війська завдали ракетного удару по Харківщині, внаслідок чого в селі Циркуни постраждав цивільний житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов ввечері 21 травня.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він не уточнив, у якому стані перебуває поранений, зауваживши лише, що медики надають йому допомогу.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.

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