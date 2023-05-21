Генштаб повідомив про 24 бойових зіткнення на сході України

Протягом доби на п’яти напрямках на сході України, де російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля, відбулося 24 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар’їнський напрямки.

«В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», – йдетьсч в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби загарбники завдали чотири ракетних і 45 авіаційних ударів, здійснили більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Зруйновано і пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, в свою чергу, підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації», – додали в командуванні,

Там наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові «фактично наближаються» до взяття Бахмута на Донеччині в тактичне оточення.

«Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться», – сказав він.