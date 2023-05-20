Щонайменше 5 цивільних загинули внаслідок обстрілів РФ у прифронтових областях

У Харківській, Донецькій та Херсонській областях унаслідок обстрілів, здійснених російськими військовими, є загиблі і поранені. Про це повідомили представники влади.

«На Горлівському напрямку дві людини загинули у Часовоярській громаді. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще двох», – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що російські війська вночі 20 травня обстріляли місто Берислав. Один із снарядів потрапив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік та жінка.

Російські війська минулої доби обстріляли 21 населений пункт у Харківській області. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Синегубов.

У селі Петропавлівка Куп'янського району загинув 65-річний чоловік. Крім того, поранення отримав 43-річний чоловік у селі Сіньківка. У Куп'янську пошкоджено три житлові будинки та господарські споруди.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.