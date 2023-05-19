«Російські сили перед контрнаступом збільшили обстріли на Запоріжжі» – Малашко

Російські військові збільшують обстріли підконтрольних Україні територій на Запорізькому напрямку, тому що таким чином хочуть стримати український контрнаступ. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) сказав голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«За добу в середньому гатять від 80 до 100 разів з артилерійських систем та РСЗВ (реактивних систем залпового вогню – ред.) Як завжди, страждають міста Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка. Ми розуміємо, що таким чином вони хочуть стримувати наш наступ, який має бути», – розповів він.

Також, щоб протистояти контрнаступу, російські сили мінують території. Роблять це, за словами голови області, щоденно по всій лінії фронту Запорізькій області.

«Вони також окопуються. Навіть ті поля, які засіяні, також мінують. Мінують хаотично без розуміння, що вони роблять. Ми також розуміємо, що після деокупації також буде багато роботи щодо деокупації цих полів», – каже Малашко.

Окрім цього, російські військові близько місяця вивозять речі з окупованих територій. Зокрема, додає Малашко, вивозять документацію з Енергодару – міста-супутника Запорізької АЕС:

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«Вони грабують. Примусово евакуюють людей, а потім заходять до їх домівки і грабують усе, що можна. Є також інформація з того ж Мелітополя, як вони знімають з усього міста кондиціонери».

Напередодні про те, що російські сили затоплюють поля на Запоріжжі, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він каже, що рівень води на каналах зрошення в Запорізькій області піднімають навмисне, щоб у такий спосіб вибудувати систему оборони.