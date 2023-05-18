Держдума РФ дозволила примусове «переміщення» людей з окупованих територій України

Державна дума Росії ухвалила у третьому читанні законопроєкт, що дозволяє примусове «переміщення» людей із територій, де діє воєнний стан, повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

Указом президента Росії Володимира Путіна воєнний стан був запроваджений у жовтні минулого року на територіях, про анексію яких заявила російська влада: йдеться про частину Херсонської і Запорізької областей, а також території Донеччини і Луганщини, підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР». Жодна з цих областей України не контролюється російською армією повністю.

Один з ініціаторів законопроєкту, голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та державного будівництва сенатор Андрій Клішас раніше говорив, що, згідно із законопроєктом, на територіях, де запроваджений воєнний стан, будуть застосовувати такі заходи, як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон і обмежень, встановлених указами Путіна, а також «примусове і контрольоване переміщення громадян з відповідної території на території, на яких воєнний стан не введений».

За його словами, ці поправки спрямовані на забезпечення реалізації виборчих прав громадян, які живуть на території «нових суб’єктів» Росії.

Раніше правозахисники заявили, що Росія заздалегідь готувалася до примусового вивезення українців із окупованих територій під прикриттям «евакуації». Центр прав людини ZMINA проаналізував свідчення людей, які були депортовані, а також дані з відкритих джерел від початку повномасштабного вторгнення до 4 березня 2023 року.

За його висновками, в Росії не було законних підстав для вивезення українців.

Організація з безпеки та співробітництва у Європі на початку травня опублікувала звіт щодо депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. За її висновками, вивезення дітей «може містити елементи злочину проти людяності».

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.