Парламент закликав світову спільноту засудити депортацію Росією українських дітей

Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів, урядів іноземних держав і міжнародних організацій із закликом рішуче засудити примусову депортацію українських дітей Росією, повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко в своїх Telegram-каналах.

Ухвалення відповідного проєкту постанови підтримали 294 народні депутати.

ВР також закликає світову спільноту висловити публічну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС), зокрема щодо розслідування та переслідування за злочини геноциду.

Водночас українські парламентарії вважають за необхідне закликати правоохоронні органи іноземних держав сприяти українським органам державної влади та МКС у зборі доказів причетності РФ та її посадових осіб до примусової депортації українських дітей.

Верховна Рада закликає міжнародні організації вжити всіх можливих заходів для передання комісару Ради Європи з прав людини та комітету з прав дітей ООН повних списків депортованих дітей, починаючи з 2014 року (зокрема вже всиновлених у Росії та тих, хто отримав російське громадянство), і забезпечення їх повернення в Україну.

Крім того, документ містить заклик до інституцій Ради Європи та Європейського союзу, ОБСЄ, комітету ООН з прав дітей, верховних комісарів ООН у справах біженців і з прав людини, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції та Міжнародного комітету Червоного Хреста активізувати роботу щодо розробки міжнародних механізмів виявлення, захисту інтересів, повернення викрадених і примусово депортованих дітей додому і возз’єднання їх із сім’ями.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».