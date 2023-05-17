Армія РФ «хаотично» обстріляла Запорізьку область, поранені люди – влада

Впродовж минулої доби російські військові вели «хаотичний обстріл» Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, два удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, чотири атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці», – розповів Малашко.

За його словами, наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об’єкту: автівки, будинки та інше майно людей.

«48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б’є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном», – повідомив очільник Запорізької ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.