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Армія РФ «хаотично» обстріляла Запорізьку область, поранені люди – влада

Робота ДСНС у прифронтовій зоні, Гуляйполе, Запорізька область, 16 травня 2023 року, ілюстративне фото

Впродовж минулої доби російські військові вели «хаотичний обстріл» Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, два удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, чотири атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці», – розповів Малашко.

За його словами, наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об’єкту: автівки, будинки та інше майно людей.

«48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б’є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном», – повідомив очільник Запорізької ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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