У Миколаєві повідомили про наслідки ракетної атаки РФ

Унаслідок російської ракетної атаки Миколаєва, здійсненої пізно ввечері 16 травня, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, вказують представники влади у своїх повідомленнях зранку 17 травня.

Ще ввечері 16 травня стало відомо про осколкове поранення однієї жінки, нових даних про травмованих немає.

«16 травня, о 23:08, Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталося часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури», – вказав станом на 7:30 17 травня начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Головне управління ДСНС України в Миколаївській області повідомило, що до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 17 травня заявив, що військові РФ завдали ударів по Миколаєву двома крилатими ракетами «Калібр».