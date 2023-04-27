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Удар по Миколаєву: влада підраховує кількість людей, яких треба розселити – Сєнкевич

«Пошкоджена історична будівля, це адміралтейство. Пошкоджені багатоповерхівки»

Російський ракетний удар по Миколаєву поцілив, поміж іншого, в історичну будівлю адміралтейства – про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі Свобода.Ранок (проєкт Радіо Свобода) вранці 27 квітня.

Він уточнив, що удару було завдано ракетами «Калібр», а не С-300, як припускали раніше.

«Пошкоджена історична будівля, це адміралтейство. Пошкоджені багатоповерхівки. Вікна, двері, балкони. Вночі газовики та електрики відключили усіх від постачання, і треба сказати, що в одному з мікрорайонів внаслідок удару немає світла», – сказав він.

Наразі міська влада не отримувала звернень щодо відселення з пошкоджених будинків, сказав Сєнкевич, проте він звернув увагу на те, що постраждалі в шоковому стані і отримують медичну допомогу.

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«Ми підраховуємо кількість людей, яку треба розселити. Цю інформацію будемо мати до кінця дня… Жодних військових об’єктів і військових у місті немає і не залишилось, тому що вони пересунулись на лінію фронту. І Миколаїв став містом таким транзитним для наших військових, тому військових об’єктів тут немає», – сказав Сєнкевич.

Він додав, що попередній обстріл у Миколаєві був 31 грудня, після цього в обласному центрі було відносно тихо, тому «була невеличка паніка».

За оновленими даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Миколаєву на початку доби 27 квітня постраждали 23 людини, одна загинула.

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