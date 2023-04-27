Удар по Миколаєву: 15 людей поранені, 1 загиблий – Кім

Внаслідок нічого обстрілу Миколаєва щонайменше одна людина загинула, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вночі проти 27 квітня.

«Наразі відомо про 15 поранених, 1 загиблого», – написав він у своєму Телеграмі.

Перед тим він повідомляв про п’ятьох поранених, з них двоє були у важкому стані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в частині міста немає світла.

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Раніше Кім повідомив, що російські війська завдали вночі удару по Миколаєву, ймовірно, чотирма ракетами С-300. Ракети влучили в щонайменше один багатоповерховий будинок і два приватних житлових будинки.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. При цьому в листопаді 2022 року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що після звільнення частини Херсонщини безпекова ситуація в Миколаєві покращилася.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.