Кількість кораблів РФ у Чорному морі збільшилась до 14, ракетоносіїв поменшало – ОК «Південь»

У Чорному морі російські війська збільшили кількість своїх кораблів до 14-ти, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворога в Чорному морі представлено 14 одиницями, але кількість ракетоносіїв зменшено. Підводні ракетоносії заведено в пункти базування для поповнення запасів після кількадобового чергування», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі напоготові лишаються два надводних ракетоносії, сумарне спорядження яких може бути до 16 «Калібрів».

Вранці 26 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 9 російських кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».

23 квітня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що восени і взимку Росія випустила по Україні велику кількість ракет, їй не вдасться накопичити навіть третину колишнього запасу до осені.