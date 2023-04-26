ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному морі на тлі вечірнього збільшення числа носіїв «Калібрів»

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 11:30 26 квітня перебували дев’ять російських кораблів, серед який чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 24 ракети, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі, за цими даними, чергує один російський корабель, у Середземному морі – чотири кораблі, з них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – до 16 ракет.

Напередодні ввечері оперативне командування «Південь» повідомило, що в Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшилася удвічі: до двох надводних і двох підводних ракетоносії, а загалом на чергуванні було 13 кораблів РФ.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».

23 квітня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що восени і взимку Росія випустила по Україні велику кількість ракет, їй не вдасться накопичити навіть третину колишнього запасу до осені.