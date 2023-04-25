Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі збільшились удвічі – ОК «Південь»

У Чорному морі кількість ракетоносіїв армії РФ збільшились удвічі, повідомляє оперативне командування «Південь».

«В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп «Калібрів» може сягати 24», – йдеться в повідомленні.

Рівень ракетної загрози військові оцінюють як «дуже високий».

Вранці 25 квітня у Чорному морі повідомлялося про сім російських кораблів, серед яких були два носії «Калібрів».

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».