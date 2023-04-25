У ВМС повідомили про 7 кораблів РФ на чергуванні в Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок 25 квітня перебувають сім російських кораблів, із них два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до чотирьох ворожих кораблів, із них три – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 28 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, за даними ВМС, у Чорному морі чергували чотири російські кораблі, зокрема, два носії ракет.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».