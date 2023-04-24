У ВМС повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає на чергуванні в Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі 24 квітня перебуває чотири російських кораблі, з них два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – до трьох ворожих кораблі, з них три носії крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Напередодна, за даними ВМС, у Чорному морі чергували сім російських кораблів, зокрема два ракетоносії.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк на брифінгу 18 квітня заявила, що в російських військових залишилося «критично мало» «Калібрів», тому їх використання малоймовірне. Водночас вона закликала не нехтувати повітряними тривогами з огляду на те, що РФ може використовувати крилаті ракети точково по критичних об’єктах, яких «багато на півдні України».