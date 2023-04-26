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Нічні удари військ РФ по Миколаєву: Кім повідомив про влучання у багатоповерхівку і приватний будинок

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Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область

Російські війська вночі завдали удару по Миколаєву. Як повідомив голова тамтешньої ОВА Віталій Кім, попередньо, удар був завданий ракетами С-300.

«С-300 – 4 штуки, попередньо. У багатоповерхівку – одна мінімум. Негідники! Другий приліт також у житловий будинок (приватний). Деталі уточнюємо», – написав Кім у Telegram.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про чотири гучних вибухи. За його словами, частина будинків у місті без світла.

ДОПОВНЕНО Згодом Віталій Кім повідомив, що карети швидких поїхали на третю приватну адресу.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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