Коригувальника ударів по Миколаєву засудили до 11 років ув’язнення

Жителя Миколаєва засудили до 11 років позбавлення волі за коригування ракетних ударів по місту, повідомив Офіс генерального прокурора 15 квітня.

«Доведено, що чоловік у липні 2022 року як активний учасник Телеграм-каналу проросійської спрямованості декілька разів поширив у ньому інформацію про розташування на території міста бойових позицій ЗСУ. При цьому корегувальник зазначив конкретні координати», – йдеться в повідомленні.

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Також, за даними правоохоронців, фігурант висловлював підтримку діям російських військових в особистих переписках. Його затримали в серпні 2022 року.

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ і виправданні російської збройної агресії.

У листопаді 2022 року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що після звільнення частини Херсонщини безпекова ситуація в Миколаєві покращилася.