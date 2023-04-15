Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Коригувальника ударів по Миколаєву засудили до 11 років ув’язнення

Наслідки ракетного удару по житловому будинку, Миколаїв, листопад 2022 року

Жителя Миколаєва засудили до 11 років позбавлення волі за коригування ракетних ударів по місту, повідомив Офіс генерального прокурора 15 квітня.

«Доведено, що чоловік у липні 2022 року як активний учасник Телеграм-каналу проросійської спрямованості декілька разів поширив у ньому інформацію про розташування на території міста бойових позицій ЗСУ. При цьому корегувальник зазначив конкретні координати», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Жительку Миколаєва затримали за підозрою в коригуванні ракетних ударів – СБУ

Також, за даними правоохоронців, фігурант висловлював підтримку діям російських військових в особистих переписках. Його затримали в серпні 2022 року.

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ і виправданні російської збройної агресії.

У листопаді 2022 року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що після звільнення частини Херсонщини безпекова ситуація в Миколаєві покращилася.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG