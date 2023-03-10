Жительку Миколаєва затримали за підозрою в коригуванні ракетних ударів – СБУ

Служба безпеки України затримала жительку Миколаєва за підозрою в коригуванні ракетних ударів по Миколаєву, повідомляє пресслужба відомства 10 березня.

За повідомленням, жінка «на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах». Через це російська сторона залучила її до співпраці.

«Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію. Отримані дані надсилала через анонімний месенджер», – йдеться в заяві.

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СБУ припускає, що передану інформацію російська армія могла використати для ракетних ударів по Миколаєву.

Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про Сили оборони в умовах воєнного стану. Суд взяв її під варту, розслідування триває.

Російські війська продовжують завдавати ударі по Миколаєву. Втім, у листопаді минулого року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що попри те, що обстріли Миколаєва тривають, безпекова ситуація у місті та області «значно покращилася» після деокупації частини Миколаївщини та сусідньої Херсонщини.