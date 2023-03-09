Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Шпигували за керівниками військкоматів Києва: СБУ повідомила про затримання кількох «агентів РФ»

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ (фото ілюстративне)

Служба безпеки повідомила про затримання нових учасників агентурної мережі ФСБ РФ.

«Наразі затримано ще трьох інформаторів ФСБ. Вони намагалися приховано збирати закриті відомості поблизу українських військових частин. Серед фігурантів – мешканець столичного регіону, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання від ФСБ – потрапити «під легендою» в приміщення одного з військкоматів та провести там розвідку. Інший зловмисник пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону України», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який залучив їх до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для комунікації використовували анонімний Telegram-канал.

Наразі фігуранти під вартою, триває розслідування.

Повідомляється, що шістьох російських агентів з цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG