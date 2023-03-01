СБУ повідомила про затримання чоловіка, який наводив ракети РФ на цивільні об’єкти Донеччини

Служба безпеки повідомила про затримання чергового інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на Авдіївському напрямку Донеччини.

«Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини. Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах. За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України», – повідомили в СБУ.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру, він перебуває під вартою.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.