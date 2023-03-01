Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

СБУ повідомила про затримання чоловіка, який наводив ракети РФ на цивільні об’єкти Донеччини

За даними слідства, допомагав військам РФ мешканець Мирнограду (фото ілюстративне)

Служба безпеки повідомила про затримання чергового інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на Авдіївському напрямку Донеччини.

«Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини. Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах. За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію РФ проти України», – повідомили в СБУ.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру, він перебуває під вартою.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG