У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні 14 квітня перебувають дев’ять російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі – вісім ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 36 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли, що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували чотири російських кораблі, серед яких один ракетоносій «Калібрів».

РФ постійно тримає у Чорному морі свої кораблі, зокрема ракетоносії. Днями в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.