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Росія вивела в Чорне море чотири кораблі: військові розповіли, чи є серед них ракетоносії

«У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, з них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 36 ракет», – ВМС

На бойовому чергуванні в Чорному морі в четвер, 13 квітня, перебувають чотири російських кораблі, серед яких один ракетоносій «Калібрів», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

За інформацією військових, загальний залп носія крилатих ракет у Чорному морі – до чотирьох одиниць, а в Азовському наразі перебуває лише один корабель РФ.

«У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, із них чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 36 ракет», – уточнили ВМС.

РФ постійно тримає у Чорному морі свої ракетоносії. Днями в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.

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