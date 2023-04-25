«Все має завершитись у трибуналі» – Зеленський про воєнні злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, що воєнні злочини РФ мають бути предметом розгляду трибуналу.

Зеленський звернув увагу на останні факти – обстріл Куп’янська і тамтешнього музею, через що загинули дві жінки, руйнування церкви в Херсоні тощо.

«Світ знає: Росію можна зупинити. Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів на передовій. Нашою зброєю – як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості. Кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі – у новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети – проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков», – зазначив Зеленський.

Він каже: «Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може».

«Бо все інше – це програш життя, це програш права, це програш власне світу», – додав президент.

Наприкінці березня Зеленський повідомляв, що Україна працює над текстом резолюції щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН. Серед ідей обговорюється створення «гібридного трибуналу». Для такого судового органу не буде потрібна резолюція Генасамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть взяти участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.

Росія воєнні злочини в перебігу своєї війни проти України не визнає, та і саму війну називає «спеціальною військовою операцією».