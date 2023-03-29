«Зло має бути покаране»: представниця Держдепартаменту США про створення «гібридного трибуналу»

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан підтримує створення так званого «гібридного трибуналу» для розслідування злочину агресії Росії проти України, але не вірить у ймовірний арешт Володимира Путіна, поки він займає посаду президента Росії. Про це вона заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE».

«Це буде міжнародний інтернаціоналізований (трибунал), але на основі юридичної системи України. І цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій країні Європи. І таким чином ми можемо гарантувати та забезпечити його неупередженість та легітимність. І ми всі хочемо аби ті, хто вчиняє або вчинив злочини проти України та українців, були покарані. Зло повинно бути покаране і винні мають понести відповідальність», – наголосила Андреа Калан.

Вона пояснила, що «злом» вважає усіх, хто вчиняє злочини проти українського народу та української держави.

Ідею створення «гібридного трибуналу» нині активно просувають американські політики та дипломати. Напередодні посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту Бет Ван Скаак заявила, що «найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії (РФ проти України – ред.) передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України».

Ван Скаак зазначила, що для створення такого судового органу не буде потрібна резолюція Генеральної асамблеї ООН. У роботі трибуналу зможуть брати участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.

17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.

Президент США Джо Байден назвав виправданим ордер на арешт російського президента Путіна, який напередодні видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Байден підкреслив, що Путін скоїв воєнні злочини. Американський президент, однак, зауважив, що МКС має обмежене міжнародне визнання.