Зеленський подякував Ірландії й Австрії за приєднання до підготовки спецтрибуналу щодо агресії РФ

Кількість партнерів України, які підтримують покарання Росії за агресію, збільшується, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у вечірньому зверненні 20 березня.

За словами Зеленського, він провів три міжнародні розмови протягом дня. Зокрема, розмова з канцлером Австрії Карлом Негаммером стосувалася гуманітарних і політичних питань.

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«Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Подякував і Ірландії – пану прем’єр-міністру (Лео Варадкару – ред.) за приєднання його держави до цієї групи. Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною», – прокоментував він.

За словами Зеленського, спеціальний трибунал уможливить покарання для всіх, причетних до злочину агресії. Він додав, що говорив про це сьогодні ж під час конференції міністрів юстиції Європи у Лондоні:

«Я звернувся до учасників Конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний».

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Третя розмова, з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стосувалася оборонних питань, додав президент.

19 січня Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 5 грудня виступив проти планів Європейського союзу створити спеціальний трибунал за підтримки ООН для розгляду російських злочинів під час війни в Україні, заявивши, що його суд здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні Росією в Україні.