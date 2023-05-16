У Миколаєві – вибухи: влада повідомила про пожежі в місті, є поранена

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежі у місті, спричинені вибухами від обстрілів військ РФ.

«Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють – після відбою дамо офіційну інформацію», – повідомив Сєнкевич у Telegram.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що медики отримали виклик про поранення жінки осколками.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.