Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

На Сумщині загинули троє працівників обленерго – попередньо, через удари безпілотників

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу, Тростянець, Сумська область, квітень 2023 року

Троє працівників «Сумиобленерго» загинули, попередньо, внаслідок обстрілу прикордонної області, повідомила компанія 19 травня.

«Сьогодні, 19 травня, під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії, за попередньою інформацією, від ворожої атаки безпілотників загинуло 3-є працівників нашого товариства», – заявило «Сумиобленерго».

За даними обласної прокуратури, близько 11:45 російські військові із застосуванням «заборонених міжнародним правом методів ведення війни» обстріляли автомобіль обленерго. Це сталося, коли автомобіль їхав польовою дорогою Юнаківської громади.

Читайте також: ОВА: на Сумщині через обстріли пошкоджено елеватор, гараж та будинок, поранено людину

«Водій та два електромонтери отримали поранення, несумісні з життям», – заявляє прокуратура.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр днями висловила думку, що армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, аби «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG