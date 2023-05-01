Російські війська обстріляли Чернігівщину, є дані про загибель дитини – ОВА

Російські військові 1 травня обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області, внаслідок чого загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється», – йдеться в повідомленні. Згаданий район межує з Росією.

В оперативному командуванні «Північ» уточнили, що близько 14:50 були зафіксовані пуски двох керованих авіабомб із російських літаків Су-35 по населеному пункту Лизунівка.

«Внаслідок авіаудару загинула одна дитина (2009 року народження) та, попередньо, поранено ще двоє цивільних осіб. Також частково зруйновано будівлю ЗОШ (непрацююча) і пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється», – йдеться в повідомленні.

У квітні в ефірі Радіо Свобода помічник командувача Об’єднаних сил Збройних сил України Євген Силкін повідомив, що більшість населення із наближених до кордону з Росією і Білоруссю населених пунктів Чернігівської і Сумської областей евакуювали.

За його словами, частина людей вирішила залишитися, попри те, що російські військові обстрілюють прикордонні села у Чернігівській та Сумській областях.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.