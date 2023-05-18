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Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 7 поранені – Офіс генпрокурора

Костянтинівка після чергових російських обстрілів, квітень 2023 року

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще семеро поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

В ОГП зазначають, що у Костянтинівці в результаті прямого влучання снаряду у приватний будинок загинув 58-річний чоловік, ще семеро мирних жителів зазнали поранень в Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі.

Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, лікарняні приміщення, господарські споруди.


За даними слідства, 18 травня російські війська для обстрілу, ймовірно, застосовували зенітно-ракетні комплекси С-300, реактивні системи залпового вогню «Смерч», ствольну артилерію, також, за попередніми даними, авіабомбу ФАБ-250.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольній українському уряду території Донецької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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