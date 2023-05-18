Через російські обстріли на Донеччині загинула людина, ще 7 поранені – Офіс генпрокурора

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще семеро поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.



В ОГП зазначають, що у Костянтинівці в результаті прямого влучання снаряду у приватний будинок загинув 58-річний чоловік, ще семеро мирних жителів зазнали поранень в Авдіївці, Торецьку та Часовому Ярі.



Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, лікарняні приміщення, господарські споруди.



За даними слідства, 18 травня російські війська для обстрілу, ймовірно, застосовували зенітно-ракетні комплекси С-300, реактивні системи залпового вогню «Смерч», ствольну артилерію, також, за попередніми даними, авіабомбу ФАБ-250.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольній українському уряду території Донецької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.