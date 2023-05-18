Кириленко розповів, скільки дітей залишається в найбільш небезпечних місцях Донеччини

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі Радіо Свобода розповів, скільки дітей залишається в найбільш небезпечних населених пунктах Донеччини.



«Якщо брати небезпечні зони, Бахмут – звідти максимально всіх дітей вивезли. За нашими даними, всі діти, які перебували там, були евакуйовані. Це Бахмут, Бахмутський район – Ягідне, Хромове, інші. З міста Часів Яр, де часто бувають обстріли, всіх дітей евакуювали. Далі Вугледарський напрямок – з міста Вугледар евакуювали всіх дітей. Мар’їнка. Красногорівка – знищені фактично вщент міста. У Мар’їнці дітей немає. У Красногорівці та прилеглих селах залишаються п’ятеро-семеро дітей. Змінюють своє місце перебування, переховують батьки дітей своїх від евакуації», – розповів він у програмі Свобода Live:



За його словами, наприклад, у Торецькій громаді з усіма населеними пунктами перебувають понад 700 дітей.



«Це відносно віддалені від лінії фронту (населені пункти), але зараз ми перейшли вже до цієї громади, де також поступово з роз’ясненнями проводимо евакуацію батьків з дітьми», – додав Кириленко.

Населені пункти Донецької області фактично щодня зазнають обстрілів з боку російських військ. Голова ОВА Павло Кириленко неодноразово закликав місцевих евакуюватися. За даними влади, станом на квітень від 24 лютого 2022 року з Донецької області виїхали понад 1,1 мільйона цивільних.

У березні Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій. Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюється за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Після цього у Донецькій області розпочали примусову евакуацію дітей.

Станом на початок травня, за даними місцевої влади, у 16 населених пунктах (з 21), у яких була оголошена така евакуація, не залишилося жодної дитини.