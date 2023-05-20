У Києві відбили чергову нічну повітряну атаку, сили ППО збили 18 дронів

Сили протиповітряної оборони знищили усі безпілотники Shahed, які атакували Київ уночі 20 травня. Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджені дві житлові будівлі, приміщення СТО та автомобілі, попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його даними, в Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована, без жертв; у Дарницькому районі пошкоджено будівлі СТО та припарковані автомобілі; в Печерському районі пошкоджені вікна житлового будинку; в Соломʼянському районі пошкоджено дорожнє покриття і автотранспорт.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили над столицею 18 дронів.

Це була вже одинадцята повітряна атака Києва з початку травня.