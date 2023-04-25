У Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів

У Запоріжжі у вівторок пізно ввечері щонайменше двічі було чутно звуки вибухів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними кореспондента, звуки не схожі на удари ракетами С-300. Ймовірно, може йтися про дрони-«шахеди». Втім офіційної інформації про ситуацію немає.

«Перебувайте у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України», – написав у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.