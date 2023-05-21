Війська РФ обстріляли сім громад на Сумщині, пошкоджені житлові будинки – ОВА

Російські військові протягом доби здійснили 11 обстрілів Сумщини, зафіксовано 32 вибухи, повідомила обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали сім громад: Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська.

«Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи. Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи)», – йдеться в повідомленні.

Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр днями висловила думку, що армія РФ збільшила інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини, щоби «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.