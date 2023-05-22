Через удар по Дніпру рятувальники втратили понад 20 одиниць техніки і 3 будівлі – ДСНС

Російський ракетний удар вночі проти 22 травня пошкодив аварійно-рятувальну частину в Дніпрі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник», – йдеться в коментарі голови ДСНС Сергія Крука.

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Крук вказав на те, що знищення підрозділів рятувальної служби є грубим порушенням норм Женевської конвенції.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про обстріл Дніпра, через який постраждав рятувальний підрозділ.

Російські війська вночі та вранці 22 травня випустили 16 ракет і 20 дронів-камікадзе по Дніпропетровщині.