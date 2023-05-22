Вночі російські війська загалом випустили по Дніпру 16 ракет і 20 дронів – Повітряні сили

Російські війська вночі проти 22 травня завдали повітряного удару по військових та інфраструктурних об’єктах Дніпра, повідомили в Повітряних силах.

Загалом командування зафіксувало пуски 20 ударних дронів Shahed-36/131 та 16 ракет, в тому числі:

4 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з боку Каспійського моря

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з напрямків Азовського моря та Курської області

двох балістичних ракет «Іскандер-М» із окупованого Криму

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої частини Запорізької області

Безпілотники запускали з південного та північного напрямків.

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«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed», – йдеться в зведенні.

Крім того, командування звітує про збитий на Херсонщині російський винищувач Су-35, обставини збиття уточнюються.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пошкодження та кількох поранених у області внаслідок російського повітряного удару.