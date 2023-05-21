Вночі російські військові атакували Дніпропетровщину дронами – Лукашук

У ніч проти неділі, 21 травня, армія РФ намагалась атакувати Дніпропетровщину безпілотниками, йдеться в повідомленні голови облради Миколи Лукашука.

«Вчора (20 травня – ред.) пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники», – зазначив місцевий чиновник.

Водночас, Лукашук не повідомив кількість знищених повітряних цілей. Крім того, за його словами, вранці 21 травня армія РФ атакувала Нікопольський район з важкої артилерії, під обстріл потрапила Мирівська громада. Наслідки обстрілу встановлюються, обійшлося без потерпілих.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.