Армія РФ атакувала з «Градів» Торецьк, серед постраждалих дитина – влада

Армія РФ вдарила з «Градів» по місту Торецьк на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня», – повідомив він.

За інформацією ОВА, постраждали п’ятеро людей, серед них – 11-річна дитина. Місцева влада запевнила, що всім постраждалим надали медичну допомогу, їхній стан оцінюється як задовільний.

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Торецька постраждали шестеро місцевих мешканців – дві жінки, троє чоловіків та 11-річний хлопчик.

«Зокрема це - осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми. Усім постраждалим надається медична допомога», –йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що уламки снарядів пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, приміщення дитячого та торговельного закладів, господарські та інші споруди.

Російські війська регулярно обстрілюють міста на підконтрольних українському уряду територіях прифронтових областей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.