Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 730 військових та два танки

Російські війська втратили близько 730 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 травня.

Українське командування оцінює втрати російських військ від 24 лютого 2022 року в близько 203 160 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

3 783 танків (+2 за останню добу)

7 382 бойових броньованих машин (+16)

3 258 артилерійських систем (+29)

564 реактивних системи залпового вогню

327 засобів протиповітряної оборони (+2)

308 літаків

294 гелікоптери

2 822 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+21)

1 011 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

6 115 автомобілів і автоцистерн (+12)

425 одиниці спеціальної техніки (+2)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.