За добу російські війська втратили 670 військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 670 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 травня.
Українське командування оцінює втрати російських військ від 24 лютого 2022 року в близько 202 430 людей особового складу.
Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 3 781 танків (+4 за останню добу)
- 7 382 бойових броньованих машин (+5)
- 3 229 артилерійських систем (+19)
- 564 реактивних системи залпового вогню
- 325 засобів протиповітряної оборони (+6)
- 308 літаків
- 294 гелікоптери
- 2 801 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+32)
- 1 011 крилатих ракет
- 18 кораблів і катерів
- 6 103 автомобілів і автоцистерн (+20)
- 423 одиниці спеціальної техніки (+4)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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