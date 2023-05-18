Міноборони: ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута

У Міністерстві оборони України заявили, що українські війська зараз контролюють південно-західну частину Бахмута.



Водночас, як повідомляє заступниця міністра Ганна Маляр, противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання.



«Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті. На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів. У передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км», – написала вона в телеграмі.



За її словами, «військові задачі» оборона Бахмута та передмістя виконує.



«Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого є Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем», – додала Маляр.

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Напередодні у Міноборони заявили, що українські військові демонструють просування «на окремих ділянках» на Бахмутському напрямку. 18 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий уточнив, що українські сили продовжують просуватися на флангах Бахмута на відстані за цю добу від 150 до 1 700 метрів.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. Російські сили намагаються витіснити українських військових, опір ЗСУ, за твердженнями українських воєначальників, не дає силам РФ активізувати дії на інших напрямках.