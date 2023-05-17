У Міноборони повідомили про просування українських сил на окремих ділянках на Бахмутському напрямку

Українські військові демонструють просування «на окремих ділянках» на Бахмутському напрямку, повідомила 17 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних кілометрів не втратили. Рухаємося далі. На окремих ділянках маємо просування», – написала вона у телеграмі.

За словами Маляр, у самому Бахмуті тривають «запеклі бої», «ворог дещо просувається».

«Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації – наше командування та бійці роблять. Роблять професійно і на межі можливостей», – додала вона.

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Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 травня заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 травня, що військовим вдалося зупинити російські сили, а на деяких напрямках «навіть відкинути їх назад».

Міністерство оборони РФ 12 травня визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута.