Зеленський: підрозділи ЗСУ відкинули сили РФ «на деяких напрямках»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про теми, які обговорювалися 12 травня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.

«Почули доповідь генерала Сирського (командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського – ред.), чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках», – вказав Зеленський.

Він не уточнив, про які саме напрямки йдеться.

Також учасники засідання аналізували ситуації в Оперативних стратегічних угрупованнях військ «Таврія», «Одеса» та «Північ». «Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад», – інформує президент.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.