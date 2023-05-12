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Резніков: Міноборони замовить українські танки «Оплот» для ЗСУ

Деталей, щодо того, про скільки одиниць техніки йдеться, чи термінів поставки танків Резніков не уточнив (фото архівне)

Міністерство оборони замовить українські танки «Оплот» для Збройних сил України, повідомив під час візиту до Харківської області очільник відомства Олексій Резніков.

Як повідомила пресслужба Міноборони, в ході робочого візиту міністр провів тестування танку «Оплот».

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ «Оплот». На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць… Ухвалене рішення, що МОУ замовить в «Укроборонпрому» для українського війська «Оплоти», — сказав міністр.

Деталей, щодо того, про скільки одиниць техніки йдеться, чи термінів поставки танків Резніков не уточнив.

БМ «Оплот» – це основний бойовий танк українського виробництва. З вагою понад 50 тонн «Оплот» здатний розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину. Головна зброя – 125-міліметрова гармата. Вона вражає цілі на відстані до п’яти кілометрів і, окрім звичайних снарядів, стріляє керованими ракетами.

Про необхідність закупівель танків «Оплот» для української армії ще в 2017 році заявляв тодішній президент України Петро Порошенко. Попри те, що машину взяли на озброєння ЗСУ ще в 2009-му, постачати її в підрозділи так і не почали. Україна експортувала ці танки за кордон.

У 2020 році тодішній генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус заявляв, що танк «Оплот» «є надто дорогим для українських Збройних сил, але мав певний успіх на експортному напрямку».

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