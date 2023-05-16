ЗСУ звільнили 20 кілометрів квадратних у передмістях Бахмута, війська РФ просуваються в місті – Маляр

Інформацію про бойові дії варто розглядати в загальному контексті, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 16 травня. Таким чином вона прокоментувала поточну ситуацію в Бахмуті.

«Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією», – повідомила вона.

Також, додає Маляр, російські війська підтягують підрозділи професійних десантників. У місті тривають «важкі бої з різним результатом».

«Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування – це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною», – зазначила заступниця міністра.

Читайте також: «Вагнерівці» залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки» – Сирський

Вона звернула увагу на те, що, попри перевагу в кількості людей і озброєння, російська армія не може домогтися своїх цілей на Бахмутському напрямку з минулого літа.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 травня заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 травня, що військовим вдалося зупинити російські сили, а на деяких напрямках «навіть відкинути їх назад».

Міністерство оборони РФ 12 травня визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута.