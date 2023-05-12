Міноборони Росії визнало відхід військ на півночі від Бахмута

Російське міністерство оборони визнало відхід своїх військ із позицій на північ від Бахмута, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на заступника міністра Ігоря Конашенкова.

На брифінгу 12 травня Конашенков заявив, що російська армія «зайняла новий рубіж» біля Берхівського водосховища «з урахуванням його вигідних умов», цитує канал російського Міноборони «Зірка».

Фактично, це означає відступ у районі Богданівки. Раніше про нього та прорив ЗСУ повідомляли голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, російські військові блогери та українська армія.

Відступ російських військових дозволяє українським військам контролювати дорогу на Часів Яр – єдину, якою зараз отримують постачання українські сили в Бахмуті. Пригожин заявляв, що це може призвести до оточення його найманців всередині міста. Російська армія ці повідомлення не коментувала.

Читайте також: Очільник угруповання «ПВК Вагнера» кличе Шойгу до Бахмута

Міноборони Росії заявляло цього ж дня, що Збройні сили України 11 травня наступали на Соледарському напрямку в Донецькій області «на всій лінії бойового зіткнення сторін довжиною понад 95 кілометрів».

Президент країни Володимир Зеленський заявив 12 травня, що військовим вдалося зупинити російські сили, а на деяких напрямках «навіть відкинути їх назад».

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.