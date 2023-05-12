Міністерство оборони Росії заявило про наступ ЗСУ «на лінії довжиною 95 кілометрів»

Міністерство оборони РФ заявило, що Збройні сили України 11 травня наступали на Соледарському напрямку в Донецькій області «на всій лінії бойового зіткнення сторін довжиною понад 95 кілометрів». Про це представник російського відомства Ігор Конашенков сказав 12 травня.

За день, за заявою міністерства оборони РФ, підрозділи ЗСУ здійснили 26 атак, у яких брала участь понад тисяча військовослужбовців, до 40 танків та інша військова та спеціальна техніка. «Всі атаки підрозділів ЗСУ відбиті. Проривів оборони російських військ не допущено», – стверджує Конашенков.

Раніше 12 травня президент України Володимир Зеленський повідомив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача, що підрозділи ЗСУ «надзусиллями» зупинили російські сили і «навіть відкинули» їх на деяких напрямках.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.